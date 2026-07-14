Balade contée à Chauffailles Parc du château Chauffailles

Informations pratiques

Chauffailles

Balade contée à Chauffailles

Parc du château Avenue du Château Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Le temps d’une balade, Muriel vous racontera l’histoire de ces lieux naturels et familiers.

A partir de 5 ans. Prévoir de quoi s’asseoir ou s’allonger dans l’herbe. Accessible aux poussettes.

Rendez-vous près de la grosse tour. Parc du château, Chauffailles .

Parc du château Avenue du Château Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29 reseau@bsb71.fr

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English : Balade contée à Chauffailles

L’événement Balade contée à Chauffailles Chauffailles a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)