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AGENDA · Chauffailles

Balade contée à Chauffailles Parc du château Chauffailles

mercredi 29 juillet 2026 · Parc du château · Chauffailles

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Parc du château
Adresse
Avenue du Château
Ville
71170 Chauffailles
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Chauffailles

Balade contée à Chauffailles

Parc du château Avenue du Château Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Le temps d’une balade, Muriel vous racontera l’histoire de ces lieux naturels et familiers.

A partir de 5 ans. Prévoir de quoi s’asseoir ou s’allonger dans l’herbe. Accessible aux poussettes.
Rendez-vous près de la grosse tour. Parc du château, Chauffailles   .

Parc du château Avenue du Château Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29  reseau@bsb71.fr

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English : Balade contée à Chauffailles

L’événement Balade contée à Chauffailles Chauffailles a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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