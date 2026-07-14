Balade contée à Chauffailles Parc du château Chauffailles
mercredi 29 juillet 2026 · Parc du château · Chauffailles
Informations pratiques
Chauffailles
Balade contée à Chauffailles
Parc du château Avenue du Château Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Le temps d’une balade, Muriel vous racontera l’histoire de ces lieux naturels et familiers.
A partir de 5 ans. Prévoir de quoi s’asseoir ou s’allonger dans l’herbe. Accessible aux poussettes.
Rendez-vous près de la grosse tour. Parc du château, Chauffailles .
Parc du château Avenue du Château Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29 reseau@bsb71.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade contée à Chauffailles
L’événement Balade contée à Chauffailles Chauffailles a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Chauffailles (Saône-et-Loire)
- Chœur de Sartene Chauffailles 14 juillet 2026
- La musique de Nino Rota. Musiques italiennes. Cinéma action palace Chauffailles 19 juillet 2026
- Jeux te défie La Clayette Camping Les Bruyères Chauffailles 22 juillet 2026
- 36ème marché aux puces Stade de rugby Chauffailles 26 juillet 2026
- Journée découverte Pura Détox Camping*** Les Feuilles Chauffailles 29 juillet 2026