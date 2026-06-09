Journée découverte Pura Détox Camping*** Les Feuilles Chauffailles

Chauffailles

Journée découverte Pura Détox

Camping*** Les Feuilles 18, rue du Châtillon Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-22

Accordez-vous un instant de bien-être en plongeant les pieds dans le Pura-Détox, la thalasso par les pieds ! Et laissez-vous voyager avec un massage relaxant (tête/nuque ou bras/mains) complété par un massage des pieds selon la formule choisie. Ouvert à tous, réservation obligatoire. .

Camping*** Les Feuilles 18, rue du Châtillon Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 53 57 87

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English : Journée découverte Pura Détox

L’événement Journée découverte Pura Détox Chauffailles a été mis à jour le 2026-06-09 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais