Journée découverte Pura Détox Camping*** Les Feuilles Chauffailles
Journée découverte Pura Détox Camping*** Les Feuilles Chauffailles mercredi 29 juillet 2026.
Chauffailles
Journée découverte Pura Détox
Camping*** Les Feuilles 18, rue du Châtillon Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-22
Accordez-vous un instant de bien-être en plongeant les pieds dans le Pura-Détox, la thalasso par les pieds ! Et laissez-vous voyager avec un massage relaxant (tête/nuque ou bras/mains) complété par un massage des pieds selon la formule choisie. Ouvert à tous, réservation obligatoire. .
Camping*** Les Feuilles 18, rue du Châtillon Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 53 57 87
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English : Journée découverte Pura Détox
L’événement Journée découverte Pura Détox Chauffailles a été mis à jour le 2026-06-09 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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