Chauffailles

Chœur de Sartene

Eglise de Chauffailles Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

C’est avec une immense joie que nous accueillerons le mardi 14 juillet 2026 à 20h30 en l’église de Chauffailles le prestigieux chœur de Sartène avec à sa tête l’emblématique Jean -Paul Poletti, auteur, compositeur et interprète dont le talent est reconnu au delà de nos frontières.

Le riche programme est totalement renouvelé par rapport à celui proposé à l’occasion du concert de 2022 qui avait connu un vrai succès avec plus de 500 entrées.

Les bénéfices de ce concert seront entièrement versé à la nouvelle association Les amis de l’église de Chauffailles qui a pour vocation avec le soutien de la municipalité et de la fondation pour le patrimoine à mobiliser et collecter des fonds pour accompagner les travaux de rénovation intérieure de l’église.

Points de vente:

– Diététic santé, 30 rue centrale – Tél 03 85 26 13 36

– A l’entrée dès 20h00

– Ou en ligne .

Eglise de Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 13 36

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English : Chœur de Sartene

L’événement Chœur de Sartene Chauffailles a été mis à jour le 2026-06-23 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais