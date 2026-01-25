Chœur de Sartene Chauffailles
Chœur de Sartene Chauffailles mardi 14 juillet 2026.
Chauffailles
Chœur de Sartene
Eglise de Chauffailles Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
C’est avec une immense joie que nous accueillerons le mardi 14 juillet 2026 à 20h30 en l’église de Chauffailles le prestigieux chœur de Sartène avec à sa tête l’emblématique Jean -Paul Poletti, auteur, compositeur et interprète dont le talent est reconnu au delà de nos frontières.
Le riche programme est totalement renouvelé par rapport à celui proposé à l’occasion du concert de 2022 qui avait connu un vrai succès avec plus de 500 entrées.
Les bénéfices de ce concert seront entièrement versé à la nouvelle association Les amis de l’église de Chauffailles qui a pour vocation avec le soutien de la municipalité et de la fondation pour le patrimoine à mobiliser et collecter des fonds pour accompagner les travaux de rénovation intérieure de l’église.
Points de vente:
– Diététic santé, 30 rue centrale – Tél 03 85 26 13 36
– A l’entrée dès 20h00
– Ou en ligne .
Eglise de Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 13 36
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English : Chœur de Sartene
L’événement Chœur de Sartene Chauffailles a été mis à jour le 2026-06-23 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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