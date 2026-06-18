Chauffailles

05 JUILLET 2026 David Kleiner

32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 17.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Pour l’inauguration de notre nouvelle scène nous avons le plaisir d’accueillir notre invité d’honneur David Kleiner ! Un magicien qui poursuit sa carrière sur les plateaux de télévision.

Spectacle à 16h pour 17,50 €

Inauguration (gratuite, demandez votre invitation) de la nouvelle scène, avec un apéro dinatoire accompagné par le groupe Plug & Play et le jukebox illimité.

Vous pourrez danser, vous régaler et boire un verre dans une ambiance festive.

Nous comptons sur votre présence ! .

32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 05 JUILLET 2026 David Kleiner

L’événement 05 JUILLET 2026 David Kleiner Chauffailles a été mis à jour le 2026-06-18 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais