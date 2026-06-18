05 JUILLET 2026 David Kleiner Chauffailles
05 JUILLET 2026 David Kleiner Chauffailles dimanche 5 juillet 2026.
Chauffailles
05 JUILLET 2026 David Kleiner
32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 17.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Pour l’inauguration de notre nouvelle scène nous avons le plaisir d’accueillir notre invité d’honneur David Kleiner ! Un magicien qui poursuit sa carrière sur les plateaux de télévision.
Spectacle à 16h pour 17,50 €
Inauguration (gratuite, demandez votre invitation) de la nouvelle scène, avec un apéro dinatoire accompagné par le groupe Plug & Play et le jukebox illimité.
Vous pourrez danser, vous régaler et boire un verre dans une ambiance festive.
Nous comptons sur votre présence ! .
32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
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English : 05 JUILLET 2026 David Kleiner
L’événement 05 JUILLET 2026 David Kleiner Chauffailles a été mis à jour le 2026-06-18 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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