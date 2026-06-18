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05 JUILLET 2026 David Kleiner Chauffailles

05 JUILLET 2026 David Kleiner Chauffailles dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : 32 avenue de la Gare

Ville : 71170 Chauffailles

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 15 15 17.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chauffailles

05 JUILLET 2026 David Kleiner

32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 17.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Pour l’inauguration de notre nouvelle scène nous avons le plaisir d’accueillir notre invité d’honneur David Kleiner ! Un magicien qui poursuit sa carrière sur les plateaux de télévision.
Spectacle à 16h pour 17,50 €
Inauguration (gratuite, demandez votre invitation) de la nouvelle scène, avec un apéro dinatoire accompagné par le groupe Plug & Play et le jukebox illimité.
Vous pourrez danser, vous régaler et boire un verre dans une ambiance festive.
Nous comptons sur votre présence !   .

32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02  thefarawaygallery@gmail.com

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English : 05 JUILLET 2026 David Kleiner

L’événement 05 JUILLET 2026 David Kleiner Chauffailles a été mis à jour le 2026-06-18 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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