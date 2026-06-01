Chauffailles

Les Confidences du Château

Dans le parc du Château de Chauffailles Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28 2026-07-11 2026-07-12

Porté par la Compagnie Ad Hoc, ce spectacle réunit une trentaine de comédiens amateurs et les résidents du foyer L’Oasis pour une création collective et inclusive.

Plongez dans l’épopée de la famille d’Amanzé, seigneurs du Château de Chauffailles et découvrez les intrigues, les drames et les moments marquants de cette lignée emblématique, de la construction du château au XVe siècle jusqu’au XVIIIe siècle.

Entre humour et émotion, revivez les destins croisés de cette famille, leurs alliances, leurs conflits, et leur héritage qui a marqué l’histoire de Chauffailles et de ses habitants.

Une expérience unique en plein air, à vivre devant le château. .

Dans le parc du Château de Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 4 77 63 61 92 info@compagnieadhoc.com

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English : Les Confidences du Château

L’événement Les Confidences du Château Chauffailles a été mis à jour le 2026-06-09 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais