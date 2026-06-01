Les Confidences du Château Chauffailles
Les Confidences du Château Chauffailles samedi 27 juin 2026.
Chauffailles
Les Confidences du Château
Dans le parc du Château de Chauffailles Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28 2026-07-11 2026-07-12
Porté par la Compagnie Ad Hoc, ce spectacle réunit une trentaine de comédiens amateurs et les résidents du foyer L’Oasis pour une création collective et inclusive.
Plongez dans l’épopée de la famille d’Amanzé, seigneurs du Château de Chauffailles et découvrez les intrigues, les drames et les moments marquants de cette lignée emblématique, de la construction du château au XVe siècle jusqu’au XVIIIe siècle.
Entre humour et émotion, revivez les destins croisés de cette famille, leurs alliances, leurs conflits, et leur héritage qui a marqué l’histoire de Chauffailles et de ses habitants.
Une expérience unique en plein air, à vivre devant le château. .
Dans le parc du Château de Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 4 77 63 61 92 info@compagnieadhoc.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Confidences du Château
L’événement Les Confidences du Château Chauffailles a été mis à jour le 2026-06-09 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
À voir aussi à Chauffailles (Saône-et-Loire)
- Back to the 70’s Chorale La Marmit’song et musiciens Chauffailles 30 juin 2026
- Tournoi des vacances du Botoret Espace multisports Julien Coquard Chauffailles 4 juillet 2026
- Visite guidée l’industrie textile à Chauffailles Office de Tourisme Brionnais Sud Bourgogne Chauffailles 4 juillet 2026
- La musique de Nino Rota. Musiques italiennes. Cinéma action palace Chauffailles 19 juillet 2026
- 36ème marché aux puces Stade de rugby Chauffailles 26 juillet 2026