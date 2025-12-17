Nuits de la lecture quiz & exploration des scènes de la vie Médiathèque Quai des Mots Chauffailles

Nuits de la lecture quiz & exploration des scènes de la vie

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 16:00:00

fin : 2026-01-25 17:30:00

Date(s) :

2026-01-25

Venez participer à un évènement convivial et familiale, tester vos connaissances et trouver nos petits item par rapports à des lieux emblématiques des villes et campagnes.

Un jeu géant et un quiz à partager en famille !

Gratuit sur inscription pour un public familial à partir de 6 ans.

Petite surprise pour les vainqueurs. .

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29 quaidesmots@bsb71.fr

English : Nuits de la lecture quiz & exploration des scènes de la vie

