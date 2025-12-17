Nuits de la lecture quiz & exploration des scènes de la vie Médiathèque Quai des Mots Chauffailles
Nuits de la lecture quiz & exploration des scènes de la vie Médiathèque Quai des Mots Chauffailles dimanche 25 janvier 2026.
Nuits de la lecture quiz & exploration des scènes de la vie
Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 16:00:00
fin : 2026-01-25 17:30:00
Date(s) :
2026-01-25
Venez participer à un évènement convivial et familiale, tester vos connaissances et trouver nos petits item par rapports à des lieux emblématiques des villes et campagnes.
Un jeu géant et un quiz à partager en famille !
Gratuit sur inscription pour un public familial à partir de 6 ans.
Petite surprise pour les vainqueurs. .
Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29 quaidesmots@bsb71.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuits de la lecture quiz & exploration des scènes de la vie
L’événement Nuits de la lecture quiz & exploration des scènes de la vie Chauffailles a été mis à jour le 2025-12-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)