Nuits de la lecture lecture yoga Médiathèque Quai des Mots Chauffailles

Nuits de la lecture lecture yoga Médiathèque Quai des Mots Chauffailles samedi 24 janvier 2026.

Nuits de la lecture lecture yoga

Médiathèque Quai des Mots 4 rue Elie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 11:00:00
fin : 2026-01-24 12:00:00

Date(s) :
2026-01-24

Relax’ ton paysage
Lectures et yoga.
Venez-vous détendre en écoutant les trajectoires de celles et ceux qui ont changé de paysage…
Dès 16 ans, sur inscription   .

Médiathèque Quai des Mots 4 rue Elie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29  quaidesmots@bsb71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuits de la lecture lecture yoga Chauffailles a été mis à jour le 2025-12-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)