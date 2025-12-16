Nuits de la lecture lecture yoga Médiathèque Quai des Mots Chauffailles
Nuits de la lecture lecture yoga Médiathèque Quai des Mots Chauffailles samedi 24 janvier 2026.
Nuits de la lecture lecture yoga
Médiathèque Quai des Mots 4 rue Elie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 11:00:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Relax’ ton paysage
Lectures et yoga.
Venez-vous détendre en écoutant les trajectoires de celles et ceux qui ont changé de paysage…
Dès 16 ans, sur inscription .
Médiathèque Quai des Mots 4 rue Elie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29 quaidesmots@bsb71.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nuits de la lecture lecture yoga Chauffailles a été mis à jour le 2025-12-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)