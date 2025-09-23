Répétition ouverte au public de « Rita ou les mariés battus » Espace Culturel du Brionnais Chauffailles
Répétition ouverte au public de « Rita ou les mariés battus » Espace Culturel du Brionnais Chauffailles samedi 9 mai 2026.
Répétition ouverte au public de « Rita ou les mariés battus »
Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire
La compagnie Le Roy s’Amuse sera en résidence de création artistique pendant 10 jours afin de continuer la création de son spectacle « Rita ou les Mariés Battus ».
L’équipe artistique proposera une répétition ouverte au public le samedi 9 mai à 15h. .
Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 44 22 ecb@chauffailles.fr
