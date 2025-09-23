Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Répétition ouverte au public de « Rita ou les mariés battus » Espace Culturel du Brionnais Chauffailles

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09 16:00:00

2026-05-09

La compagnie Le Roy s’Amuse sera en résidence de création artistique pendant 10 jours afin de continuer la création de son spectacle « Rita ou les Mariés Battus ».
L’équipe artistique proposera une répétition ouverte au public le samedi 9 mai à 15h.   .

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 44 22  ecb@chauffailles.fr

