Exposition BD en Brionnais Médiathèque Quai des Mots Chauffailles
Exposition BD en Brionnais Médiathèque Quai des Mots Chauffailles mardi 5 mai 2026.
Chauffailles
Exposition BD en Brionnais
Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-05
Le territoire se raconte en bande dessinée ! Rencontres avec les habitants, repérages, documentation, écriture et dessin… Visitez l’expo pour découvrir comment cette BD participative est née.
Entrée libre et gratuite. .
Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29 quaidesmots@bsb71.fr
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English : Exposition BD en Brionnais
L’événement Exposition BD en Brionnais Chauffailles a été mis à jour le 2026-04-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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