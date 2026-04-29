Exposition BD en Brionnais Médiathèque Quai des Mots Chauffailles

Chauffailles

Exposition BD en Brionnais

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-05

Le territoire se raconte en bande dessinée ! Rencontres avec les habitants, repérages, documentation, écriture et dessin… Visitez l’expo pour découvrir comment cette BD participative est née.

Entrée libre et gratuite. .

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29 quaidesmots@bsb71.fr

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English : Exposition BD en Brionnais

L’événement Exposition BD en Brionnais Chauffailles a été mis à jour le 2026-04-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)