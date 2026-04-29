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Exposition BD en Brionnais Médiathèque Quai des Mots Chauffailles

Exposition BD en Brionnais Médiathèque Quai des Mots Chauffailles mardi 5 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Quai des Mots

Adresse : 4 Rue Élie Maurette

Ville : 71170 Chauffailles

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Chauffailles

Exposition BD en Brionnais

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-05

Le territoire se raconte en bande dessinée ! Rencontres avec les habitants, repérages, documentation, écriture et dessin… Visitez l’expo pour découvrir comment cette BD participative est née.
Entrée libre et gratuite.   .

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29  quaidesmots@bsb71.fr

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English : Exposition BD en Brionnais

L’événement Exposition BD en Brionnais Chauffailles a été mis à jour le 2026-04-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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