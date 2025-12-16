Nuits de la lecture Tricot thé Route d’Amanzé Chauffailles

Nuits de la lecture Tricot thé Route d’Amanzé Chauffailles samedi 24 janvier 2026.

Nuits de la lecture Tricot thé

Route d’Amanzé Bibliothèque Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 15:00:00
fin : 2026-01-24 18:00:00

Date(s) :
2026-01-24

Un moment chaleureux pour tricoter ensemble autour d’une tasse de thé. Entrée libre.   .

Route d’Amanzé Bibliothèque Chauffailles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 72 40 11  reseau@bsb71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuits de la lecture Tricot thé Chauffailles a été mis à jour le 2025-12-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)