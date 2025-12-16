Nuits de la lecture Tricot thé Route d’Amanzé Chauffailles
Nuits de la lecture Tricot thé
Route d’Amanzé Bibliothèque Chauffailles Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-01-24 15:00:00
fin : 2026-01-24 18:00:00
2026-01-24
Un moment chaleureux pour tricoter ensemble autour d’une tasse de thé. Entrée libre. .
Route d’Amanzé Bibliothèque Chauffailles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 72 40 11 reseau@bsb71.fr
