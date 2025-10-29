Les lutins farfelus de Noël Médiathèque Quai des Mots Chauffailles

Les lutins farfelus de Noël

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-12-10 11:30:00

Date(s) :

2025-12-10

Mais qui sont les lutins de Noël ? Dans cet atelier, les enfants vont les redécouvrir et même les créer et les animer, sur papier et sur écran.

De 7 à 10 ans Places limitées sur réservation .

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 58 14 95 numerique@bsb71.fr

English : Les lutins farfelus de Noël

L’événement Les lutins farfelus de Noël Chauffailles a été mis à jour le 2025-11-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)