Tissage de la mémoire du passé, Musée de tissage, Chauffailles

Tissage de la mémoire du passé Samedi 23 mai, 20h30 Musée de tissage Saône-et-Loire

Une boite sera à votre disposition et à votre appréciation .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Le Musée permet de découvrir les métiers à bras et mécaniques fonctionels

présentes par des bénévols qui veulent continuer à tisser l’ histoire du

tissage à chauffailles lié à l’industrie textile .

Musée de tissage 46 bis Rue du 8 Mai 1945, 71170 Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 42 18 68 21 http://museedetissageàgmail.com musée de tissage de la mémoire du passé de l’industrie de chauffailles et son histoire .Une animation sera faite sur toute machine : dévidoir, cannetière et ourdissoir .Trésors lié à un passé de l’industrie textile de la région .des ventes de confections en .tissu du Musée vous seront présentées

Le Musée permet de découvrir les métiers à bras et mécaniques fonctionels

©jp bernes