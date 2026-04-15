Tissage de la mémoire du passé, Musée de tissage, Chauffailles
Tissage de la mémoire du passé, Musée de tissage, Chauffailles samedi 23 mai 2026.
Tissage de la mémoire du passé Samedi 23 mai, 20h30 Musée de tissage Saône-et-Loire
Une boite sera à votre disposition et à votre appréciation .
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Le Musée permet de découvrir les métiers à bras et mécaniques fonctionels
présentes par des bénévols qui veulent continuer à tisser l’ histoire du
tissage à chauffailles lié à l’industrie textile .
Musée de tissage 46 bis Rue du 8 Mai 1945, 71170 Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 42 18 68 21 http://museedetissageàgmail.com musée de tissage de la mémoire du passé de l’industrie de chauffailles et son histoire .Une animation sera faite sur toute machine : dévidoir, cannetière et ourdissoir .Trésors lié à un passé de l’industrie textile de la région .des ventes de confections en .tissu du Musée vous seront présentées
Le Musée permet de découvrir les métiers à bras et mécaniques fonctionels
©jp bernes
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