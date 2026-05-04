Badminton Loisir et Tennis de Table Salle polyvalente Châtelaillon-Plage
Badminton Loisir et Tennis de Table Salle polyvalente Châtelaillon-Plage lundi 6 juillet 2026.
Châtelaillon-Plage
Badminton Loisir et Tennis de Table
Salle polyvalente Allée du Stade Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06 18:00:00
fin : 2026-08-27 21:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Badminton Loisir & Tennis de Table à Châtelaillon-Plage
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Salle polyvalente Allée du Stade Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97 contact@chatelaillon-plage-tourisme.fr
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English : Badminton and Table Tennis
Badminton Leisure & Table Tennis in Châtelaillon-Plage
L’événement Badminton Loisir et Tennis de Table Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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