BADNAIY en Vostok Session [Hip Hop | VD], Radio Vostok, Genève
BADNAIY en Vostok Session [Hip Hop | VD], Radio Vostok, Genève jeudi 23 avril 2026.
BADNAIY en Vostok Session [Hip Hop | VD] Jeudi 23 avril, 18h00 Radio Vostok
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00
BADNAIY en Vostok Session [Hip Hop | VD]
Jeudi 23 avril
Entrée libre dès 18h
Concert à 18h30
Fine lame de la scène hip-hop, Badnaiy tranche dans le vif avec ses punchlines affûtées et balancées sans concession. Entre trap et inspirations plus old school qu’elle puise notamment dans les 90’s, la Lausannoise trace sa voie avec l’explosivité qui la caractérise en live.
Radio Vostok 41 rue Louis-Favre, 1201 Genève Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.radiovostok.ch »}]
Fine lame de la scène hip-hop, Badnaiy tranche dans le vif avec ses punchlines affûtées et balancées sans concession. hip hop radio genève
BADNAIY
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