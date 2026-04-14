BADNAIY en Vostok Session [Hip Hop | VD], Radio Vostok, Genève

BADNAIY en Vostok Session [Hip Hop | VD] Jeudi 23 avril, 18h00 Radio Vostok

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00

BADNAIY en Vostok Session [Hip Hop | VD]

Jeudi 23 avril

Entrée libre dès 18h

Concert à 18h30

Fine lame de la scène hip-hop, Badnaiy tranche dans le vif avec ses punchlines affûtées et balancées sans concession. Entre trap et inspirations plus old school qu’elle puise notamment dans les 90’s, la Lausannoise trace sa voie avec l’explosivité qui la caractérise en live.

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Fine lame de la scène hip-hop, Badnaiy tranche dans le vif avec ses punchlines affûtées et balancées sans concession. hip hop radio genève

BADNAIY