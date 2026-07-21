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AGENDA · Weyersheim

Baeckeoffe Weyersheim

dimanche 8 novembre 2026 · Weyersheim

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Adresse
rue des prés
Ville
67720 Weyersheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Weyersheim

Baeckeoffe

rue des prés Weyersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-08
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

Par Enfants Espoir du Monde   .

rue des prés Weyersheim 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 30 12  mairie@weyersheim.fr

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English :

L’événement Baeckeoffe Weyersheim a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn

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