BaF ou Bières à Folleville Folleville

BaF ou Bières à Folleville

6 chemin derrière les Haies Folleville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

ou Bières à Folleville, marché semi nocturne, moment convivial et festif, sur le principe des marchés du sud.

Les visiteurs consomment ce qu’ils achètent sur place, bières et nourriture locales… au son de la musique de groupes locaux

De grandes tablées seront à la disposition du public dans un cadre exceptionnel, au cœur du site médiéval de Folleville , en pleine nature !

Dépaysement garanti !

❗️ ❗️

le samedi 14 juin de 15h à 22h

accès GRATUIT

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX

Label Chèvrerie à Ailly-sur-Noye, Les délices du jardin d’Ainval Salaisons St Just’Oise Crac & Drêches Vrac en Somme Scea Domaine de la Mottelette Les Bois Chouettes

BRASSERIES LOCALES SUR PLACE

Bears’Tavern Brasserie Ambiani Brasserie à la Noye NYSOS Microbrasserie BrewZik Brasserie Musicale La Germoise Micro brasserie Bulle’s not dead Brasserie de la Somme Ecol’aux mousses Brewpub La Filature

DES CONCERTS et spectacles

Un festin au fond de la mer (Conte musical jeune public)

Tribal Jâze (Concert de Jazz trad, trash and roots)

Concert Disco (entente musicale harmonie de Molliens Dreuil)

Ao-Sola (Jazz Électro)

restauration sur place avec des foodtrucks et achat auprès des producteurs locaux

.

?

plus d’infos au 03 22 41 58 72

l’accès au site se fait par l’arrière du château de Folleville où se trouve un parking, pour les GPS indiquez 6 chemin derrière les haies 80250 Folleville

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

6 chemin derrière les Haies Folleville 80250 Somme Hauts-de-France +33 032241587 accueil.tourisme@avrelucenoye.fr

English :

or Bières à Folleville, a semi-nightly market, a convivial and festive occasion, based on the principle of southern markets.

Visitors consume what they buy on the spot, beers and local food? to the music of local groups ?????

Large tables will be available to the public in an exceptional setting, in the heart of the medieval site of Folleville? in the middle of nature!

? A change of scenery guaranteed!

saturday June 14th from 3pm to 10pm

fREE access

LOCAL PRODUCERS’ MARKET

Label Chèvrerie à Ailly-sur-Noye, Les délices du jardin d’Ainval Salaisons St Just?Oise Crac & Drêches Vrac en Somme Scea Domaine de la Mottelette Les Bois Chouettes

LOCAL BREWERIES ON SITE

Bears’Tavern Brasserie Ambiani Brasserie à la Noye NYSOS Microbrasserie BrewZik Brasserie Musicale La Germoise Micro brasserie Bulle’s not dead Brasserie de la Somme Ecol’aux mousses Brewpub La Filature

CONCERTS and shows

Un festin au fond de la mer (Musical tale for young audiences)

Tribal Jâze (Jazz concert trad, trash and roots)

Concert Disco (musical agreement Molliens Dreuil harmony)

Ao-Sola (Electro Jazz)

on-site catering with foodtrucks and purchases from local producers

more info on 03 22 41 58 72

access to the site is via the rear of the château de Folleville, where there is a parking lot. For GPS directions, indicate 6 chemin derrière les haies 80250 Folleville

Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation

