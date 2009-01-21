Les Médiévales de Folleville Folleville

Les Médiévales de Folleville

6 chemin derrière les haies Folleville Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Durant deux jours, à 30 km au sud d’Amiens, petit par la taille mais grand par son patrimoine, le village de Folleville revêt ses habits de fête.

Sur plus de trois hectares autour des vestiges du château fort et de l’église classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, des centaines de bénévoles remontent le temps et offrent à tous de découvrir la vie du Moyen-âge.

De 0 à 102 ans, petits et grands seront émerveillés devant le boulanger, les cavaliers et leurs montures, les artisans, les danseurs et musiciens, les hommes en armes… Rien de tel pour passer une journée inoubliable.

Chacun se met en quatre pour faire découvrir de manières ludiques et pédagogiques la vie au Moyen-âge grâce à des démonstrations et à la participation du public.

Les abords du château se transforment en véritable camp médiéval avec ses tentes multicolores, les mobiliers et accessoires d’époque, les feux de camps… sans oublier les nombreux puristes qui les habitent et y vivent leur passion.

Le clou du spectacle reste le kiddy-battle , véritable assaut guerrier des enfants sur les chevaliers bardés de leurs armures.

Durant deux jours, à 30 km au sud d’Amiens, petit par la taille mais grand par son patrimoine, le village de Folleville revêt ses habits de fête.

Sur plus de trois hectares autour des vestiges du château fort et de l’église classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, des centaines de bénévoles remontent le temps et offrent à tous de découvrir la vie du Moyen-âge.

De 0 à 102 ans, petits et grands seront émerveillés devant le boulanger, les cavaliers et leurs montures, les artisans, les danseurs et musiciens, les hommes en armes… Rien de tel pour passer une journée inoubliable.

Chacun se met en quatre pour faire découvrir de manières ludiques et pédagogiques la vie au Moyen-âge grâce à des démonstrations et à la participation du public.

Les abords du château se transforment en véritable camp médiéval avec ses tentes multicolores, les mobiliers et accessoires d’époque, les feux de camps… sans oublier les nombreux puristes qui les habitent et y vivent leur passion.

Le clou du spectacle reste le kiddy-battle , véritable assaut guerrier des enfants sur les chevaliers bardés de leurs armures. .

6 chemin derrière les haies Folleville 80250 Somme Hauts-de-France sitedefolleville@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For two days, 30 km south of Amiens, small in size but big in heritage, the village of Folleville puts on its festive clothes.

On more than three hectares around the remains of the fortified castle and the church classified as a UNESCO World Heritage Site, hundreds of volunteers go back in time and offer everyone the opportunity to discover life in the Middle Ages.

From 0 to 102 years old, young and old alike will marvel at the baker, the horsemen and their mounts, the craftsmen, the dancers and musicians, the men-at-arms… Nothing better to spend an unforgettable day.

Everyone will do their utmost to make people discover life in the Middle Ages in a playful and educational way thanks to demonstrations and public participation.

The surroundings of the castle are transformed into a real medieval camp with its multicoloured tents, period furniture and accessories, campfires… not forgetting the many purists who live there and live their passion.

The highlight of the show remains the kiddy-battle , a real warlike assault by the children on the knights clad in their armour.

L’événement Les Médiévales de Folleville Folleville a été mis à jour le 2009-01-21 par OT AVRE LUCE NOYE