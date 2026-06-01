Merlimont

Bagatelle À la (re)découverte du patrimoine local

RD940 Merlimont Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le dimanche 21 juin 2026, le Parc Bagatelle invite ses visiteurs à vivre une journée placée sous le signe de la convivialité, du patrimoine local et de la musique à l’occasion de son événement À la (re)découverte du patrimoine local .

En complément des attractions du parc, plusieurs animations viendront rythmer cette journée festive.

Cet événement sera également l’occasion pour le Parc Bagatelle de célébrer officiellement l’arrivée de Maggy, sa nouvelle mascotte, qui viendra à la rencontre des visiteurs tout au long de la journée.

Programme de la journée

– 12h00 Concert du groupe Ripley

– 14h30 Déambulation des Géants de Berck accompagnés de la Fanfare Mario Brass, avec la participation exceptionnelle de Maggy, la nouvelle mascotte du Parc Bagatelle

– 15h30 Spectacle Hora le voyage imaginaire (places limitées)

– 16h00 Ouverture du marché de producteurs locaux et animations (sous le préau situé à la sortie du parc ou à la Chaumière de Baggy en cas de mauvais temps)

– 18h00 Concert du groupe Sirius

Les attractions resteront accessibles jusqu’à 19h30, tandis que le parc fermera ses portes à 20h00. .

RD940 Merlimont 62155 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 06 38 contact@parcbagatelle.com

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English :

L’événement Bagatelle À la (re)découverte du patrimoine local Merlimont a été mis à jour le 2026-06-11 par Clemence LEDOUX