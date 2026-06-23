Baie des Veys : ses oiseaux, ses phoques Carentan-les-Marais vendredi 28 août 2026.

Carentan-les-Marais

Baie des Veys : ses oiseaux, ses phoques

Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 16:00:00

fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :

2026-08-28

En famille ou entre amis, partez à la découverte d’un site exceptionnel. Entre estuaire et polders, la baie des Veys constitue une zone humide d’importance pour de nombreux oiseaux ainsi que pour les phoques veaux-marins. Réservation obligatoire. .

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 89 11 44 01 elan.nature.animations@gmail.com

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English : Baie des Veys : ses oiseaux, ses phoques

L’événement Baie des Veys : ses oiseaux, ses phoques Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin