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Baie des Veys : ses oiseaux, ses phoques Carentan-les-Marais

Baie des Veys : ses oiseaux, ses phoques Carentan-les-Marais

Baie des Veys : ses oiseaux, ses phoques Carentan-les-Marais vendredi 28 août 2026.

Ville
50500 Carentan-les-Marais
Département
Manche
Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Carentan-les-Marais

Baie des Veys : ses oiseaux, ses phoques

Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 16:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :
2026-08-28

En famille ou entre amis, partez à la découverte d’un site exceptionnel. Entre estuaire et polders, la baie des Veys constitue une zone humide d’importance pour de nombreux oiseaux ainsi que pour les phoques veaux-marins. Réservation obligatoire.   .

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 89 11 44 01  elan.nature.animations@gmail.com

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English : Baie des Veys : ses oiseaux, ses phoques

L’événement Baie des Veys : ses oiseaux, ses phoques Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin

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