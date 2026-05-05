Bain de forêt à Meudon, Forêt domaniale de Meudon, Meudon
Bain de forêt à Meudon, Forêt domaniale de Meudon, Meudon dimanche 31 mai 2026.
Bain de forêt à Meudon 31 mai et 21 juin Forêt domaniale de Meudon Hauts-de-Seine
Tarifs : Adulte 35€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T16:30:00+02:00 – 2026-05-31T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00
La forêt, environnement riche, puissant et complexe, est extrêmement stimulante sur le plan sensoriel et bienfaisante pour notre santé.
A travers des temps de marche consciente, des exercices de respiration, des expériences sensorielles, des invitations créatives, Titaua vous accompagne pour :
* ralentir,
* respirer amplement,
* vous (re)lâcher totalement,
* vous ressourcer vraiment,
* vous faire du bien en profondeur,
et avec une pratique régulière,
* grâce à la stimulation de nos sens, comme autant de portes permettant d’augmenter votre lien au vivant, à l’extérieur de vous comme en vous-même et vous apporter énergie, paix et joie.
Nota : Des études scientifiques le prouvent, en forêt notre corps fonctionne mieux, à la fois plus efficacement et sereinement, que ce soit au niveau du cerveau, de la respiration, de l’immunité, du sommeil… et du cœur, bien-sûr, dans tous les sens du terme.
Durée : 3h
Activité organisée par Titaua – Guide en bain de forêt – Educatrice animatrice nature
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/bain-de-foret-1283
Forêt domaniale de Meudon Forêt domaniale de Meudon Meudon 78140 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/bain-de-foret-1283 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/bain-de-foret-1283 »}]
Au fil des saisons, une immersion sensorielle bienfaisante, unique et originale au cœur du vivant Nature Sortie nature
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