Bain de forêt Route du Large Dolus-d’Oléron

Informations pratiques

Dolus-d’Oléron

Bain de forêt

Route du Large Parking plage de Vertbois Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-08-12 12:15:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Laissez le silence de la forêt remplacer le bruit de vos pensées. Je suis là, pour vous guider sur un sentier que seul le calme révèle. Transformez une sortie en forêt en une reconnexion profonde.

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Route du Large Parking plage de Vertbois Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 03 39 71 alisson.meric@gmail.com

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English :

Let the silence of the forest replace the noise of your thoughts. I am here to guide you along a path that only stillness reveals. Turn a walk in the forest into a profound reconnection.

L’événement Bain de forêt Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes