Informations pratiques

Dolus-d’Oléron

Entraînement naturel

Parking de l’Ecuissière Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-08-25 11:15:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-25 2026-08-27

Votre corps en mouvement, la nature pour cadre



En 1h15, réveillez vos capacités physiques dans une ambiance dynamique, ludique et 100 % bienveillante. Prêt à bouger enfin librement ?

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Parking de l’Ecuissière Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 03 39 71 alisson.meric@gmail.com

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English :

Your body in motion, surrounded by nature

In 1 hour and 15 minutes, awaken your physical abilities in a dynamic, fun, and 100% supportive atmosphere. Ready to finally move freely?

L’événement Entraînement naturel Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes