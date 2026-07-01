Spectacle Les échappées Les Gaillardes Dolus-d’Oléron
vendredi 24 juillet 2026 · Dolus-d'Oléron
Informations pratiques
Dolus-d’Oléron
Spectacle Les échappées Les Gaillardes
Le Marais aux Oiseaux Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 20:10:00
Date(s) :
2026-07-24
Pour la 5ème année, la troupe de théâtre des Gaillardes parcourt la Charente-Maritime à vélo. Cette année, la compagnie revient avec leur spectacle Les échappées une création collective, musicale et festive, pour petit·es et grand·es !
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Le Marais aux Oiseaux Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 25 51 52 lesgaillardes.info@gmail.com
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English : Les échappées Show Les Gaillardes
For the 5%E8th year, the Gaillardes theater troupe is touring Charente-Maritime by bike. This year, the troupe is back with their show “Les Échappées”: a collective, musical, and festive production for young and old alike!
L’événement Spectacle Les échappées Les Gaillardes Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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