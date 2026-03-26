Bain de forêt Forêt du Haut Buisson Cherré-Au
Bain de forêt Forêt du Haut Buisson Cherré-Au mercredi 1 avril 2026.
Bain de forêt Forêt du Haut Buisson
Forêt du Haut Buisson Cherré-Au Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:15:00
fin : 2026-04-01 16:15:00
Date(s) :
2026-04-01
Au programme Immersion en forêt pour un bain de nature ressourçant Exercices de respiration pour relâcher tensions, stress et charge mentale Marche douce et ateliers sensoriels pour se reconnecter à soi et au vivant. Tarif libre Informations et Inscription 06 70 76 68 07 .
Forêt du Haut Buisson Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 76 68 07
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English :
L’événement Bain de forêt Forêt du Haut Buisson Cherré-Au a été mis à jour le 2026-03-26 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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