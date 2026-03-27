Bain de forêt Forêt du Haut Buisson

Forêt du Haut Buisson Cherré-Au Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:15:00

fin : 2026-05-06 16:15:00

Date(s) :

2026-05-06

Au programme Immersion en forêt pour un bain de nature ressourçant Exercices de respiration pour relâcher tensions, stress et charge mentale Marche douce et ateliers sensoriels pour se reconnecter à soi et au vivant. Tarif libre Informations et Inscription 06 70 76 68 07 .

Forêt du Haut Buisson Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 76 68 07

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English :

L’événement Bain de forêt Forêt du Haut Buisson Cherré-Au a été mis à jour le 2026-03-27 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude