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Bain de forêt les bienfaits de la nature sur la santé humaine Fromelennes

samedi 12 septembre 2026 · Fromelennes

Bain de forêt les bienfaits de la nature sur la santé humaine Fromelennes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Ville
08600 Fromelennes
Département
Ardennes
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Fromelennes

Bain de forêt les bienfaits de la nature sur la santé humaine

Fromelennes Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Entre connaissance scientifique et approche sensorielle, votre guide vous montrera les bienfaits de la nature sur notre santé. Durée de l’animation 2h Horaires 15h à 17h Gratuit. Lieu de RDV & infos pratiques communiqués lors de l’inscription obligatoire  au 06 24 08 69 40 ou sur internet cen-champagne-ardenne.org Prévoyez chaussures et vêtements adaptés. Chiens interdits.
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Fromelennes 08600 Ardennes Grand Est +33 6 24 08 69 40 

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English :

Combining scientific knowledge with a sensory approach, your guide will show you the benefits of nature on our health. Duration of the activity: 2 hours. Times: 3:00 p.m. 5:00 p.m. Free. Meeting location and practical information will be provided upon registration, which is required by calling 06 24 08 69 40 or online at cen-champagne-ardenne.org. Please wear appropriate shoes and clothing. No dogs allowed.

L’événement Bain de forêt les bienfaits de la nature sur la santé humaine Fromelennes a été mis à jour le 2026-08-22 par Ardennes Tourisme

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