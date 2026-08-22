Informations pratiques

Fromelennes

Bain de forêt les bienfaits de la nature sur la santé humaine

Fromelennes Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Entre connaissance scientifique et approche sensorielle, votre guide vous montrera les bienfaits de la nature sur notre santé. Durée de l’animation 2h Horaires 15h à 17h Gratuit. Lieu de RDV & infos pratiques communiqués lors de l’inscription obligatoire au 06 24 08 69 40 ou sur internet cen-champagne-ardenne.org Prévoyez chaussures et vêtements adaptés. Chiens interdits.

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Fromelennes 08600 Ardennes Grand Est +33 6 24 08 69 40

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English :

Combining scientific knowledge with a sensory approach, your guide will show you the benefits of nature on our health. Duration of the activity: 2 hours. Times: 3:00 p.m. 5:00 p.m. Free. Meeting location and practical information will be provided upon registration, which is required by calling 06 24 08 69 40 or online at cen-champagne-ardenne.org. Please wear appropriate shoes and clothing. No dogs allowed.

L’événement Bain de forêt les bienfaits de la nature sur la santé humaine Fromelennes a été mis à jour le 2026-08-22 par Ardennes Tourisme