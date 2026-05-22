Seignosse

Bain de forêt

En forêt au départ du sentier vert Seignosse Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:30:00

fin : 2026-08-07 12:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Rejoignez Marie, fondatrice de Terra Atlaya, pour une immersion sensorielle au cœur de la forêt landaise. Plus qu’une simple balade, cette expérience vous invite à renouer avec la nature et ses bienfaits. Que vous soyez novice ou initié, cette sortie vous offre un moment de bien-être et de connexion

Rejoignez Marie, fondatrice de Terra Atlaya, pour une immersion sensorielle au cœur de la forêt landaise. Cette balade sensorielle et énergétique est bien plus qu’une simple promenade, elle est une invitation à renouer avec la nature et à redécouvrir les bienfaits des arbres sur notre bien-être. Au fil de cette exploration, vous renforcerez votre santé physique, apaiserez votre mental et vos émotions. Que vous soyez novice ou déjà initié à ces pratiques, cette expérience vous permettra d’apprendre des arbres, de ressentir leur sagesse et de laisser leur énergie vous envelopper. Offrez-vous ce moment de connexion profonde avec la nature et laissez-vous guider vers le calme et la sérénité.

De 10h30 à 12h30.

Tout public, à partir de 12 ans.

Tarifs 25€ adulte, 20€ de 12 ans à 16 ans inclus.

RDV au départ du sentier vert.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .

En forêt au départ du sentier vert Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

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English : Bain de forêt

Join Marie, founder of Terra Atlaya, for a sensory immersion in the heart of the Landes forest. More than just a walk, this experience invites you to reconnect with nature and its benefits. Whether you’re a novice or an expert, this outing offers you a moment of well-being and connection

L’événement Bain de forêt Seignosse a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Seignosse