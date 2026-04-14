Bain sonore aux bols chantants, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux
Bain sonore aux bols chantants, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux jeudi 23 avril 2026.
Bain sonore aux bols chantants 23 avril et 28 mai Echoppe seniors Billaudel Gironde
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T15:00:00+02:00 – 2026-05-28T16:00:00+02:00
Echoppe seniors Billaudel 112 rue malbec Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « d.tiguemounine@mairie-bordeaux.fr »}]
Bien-être bordeaux seniors
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