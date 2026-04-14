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Bain sonore aux bols chantants, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux

Bain sonore aux bols chantants, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux

Bain sonore aux bols chantants, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Echoppe seniors Billaudel

Adresse : 112 rue malbec

Ville : 33800 Bordeaux

Département : Gironde

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif : Gratuit sur inscription

Bain sonore aux bols chantants 23 avril et 28 mai Echoppe seniors Billaudel Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T15:00:00+02:00 – 2026-05-28T16:00:00+02:00

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