Bain sonore aux bols chantants, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux

Bain sonore aux bols chantants 23 avril et 28 mai Echoppe seniors Billaudel Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T15:00:00+02:00 – 2026-05-28T16:00:00+02:00

Echoppe seniors Billaudel 112 rue malbec Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « d.tiguemounine@mairie-bordeaux.fr »}]

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