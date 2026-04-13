Bain sonore, Bain de gong Agnac
Bain sonore, Bain de gong Agnac mercredi 1 juillet 2026.
Agnac
Bain sonore, Bain de gong
Impasse du Pinqua Agnac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 05:00:00
fin : 2026-07-15 23:59:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Venez nombreux vivre une expérience unique de détente et de relaxation en pleine nature. Un voyage sensoriel aux vibrations sonores. Sur réservations.
Venez nombreux vivre une expérience unique de détente et de relaxation en pleine nature. Un voyage sensoriel aux vibrations sonores. Sur réservations. .
Impasse du Pinqua Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 11 78 57 babettegazeau@gmail.com
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English : Bain sonore, Bain de gong
Come and live a unique experience of relaxation in the middle of nature. A sensory journey with sound vibrations. Reservations required.
L’événement Bain sonore, Bain de gong Agnac a été mis à jour le 2026-04-13 par OT du Pays de Lauzun
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