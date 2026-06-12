Soirée country Salle des fêtes Agnac

Agnac

Soirée country

Salle des fêtes Route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez nombreux à la soirée country animée par Westerndance de Miramont-de-Guyenne et organisée par l’association Les Champs Fleuris. Apportez vos couverts complets et pensez à réserver. Au menu cocktail apéritif, melon/jambon, travers de porc et frites maison, fromage/salade et cheesecake.

Venez nombreux à la soirée country animée par Westerndance de Miramont-de-Guyenne et organisée par l’association Les Champs Fleuris. Apportez vos couverts complets et pensez à réserver. Au menu cocktail apéritif, melon/jambon, travers de porc sauce barbecue et frites maison, fromage/salade et cheesecake. Ambiance gourmande et festive à partager entre amis et en famille. .

Salle des fêtes Route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 59 89 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée country

Come one, come all to the country-themed evening hosted by Westerndance of Miramont-de-Guyenne and organized by the Les Champs Fleuris association. Please bring your own cutlery and remember to make a reservation. On the menu: cocktail appetizers, melon and ham, pork ribs and homemade fries, cheese and salad, and cheesecake.

L’événement Soirée country Agnac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Pays de Lauzun