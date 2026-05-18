Loto public du club La Fraternelle de Monfrange Salle des fêtes Agnac

Agnac

Loto public du club La Fraternelle de Monfrange

Salle des fêtes 46 Route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez nombreux au loto public organisé l’association La Fraternelle de Monfrange. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de bourriche. Buvette et petite restauration sur place.

Venez nombreux au loto public organisé l’association La Fraternelle de Monfrange. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de bourriche. Buvette et petite restauration sur place. .

Salle des fêtes 46 Route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 01 53

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English : Loto public du club La Fraternelle de Monfrange

Come one, come all to the public bingo organized by La Fraternelle de Monfrange. Lots of prizes to be won and, for even more luck, a prize draw. Refreshments and snacks on site.

L’événement Loto public du club La Fraternelle de Monfrange Agnac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Pays de Lauzun