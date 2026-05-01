Bain sonore la maison des parents lieu ressources parentalité Courson-les-Carrières
Bain sonore la maison des parents lieu ressources parentalité Courson-les-Carrières lundi 11 mai 2026.
Courson-les-Carrières
Bain sonore
la maison des parents lieu ressources parentalité Maison médicale Courson-les-Carrières Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 10:00:00
fin : 2026-05-11 11:30:00
Date(s) :
2026-05-11
Nous vous proposons de plonger dans un bain sonore pour un temps de détente et de relaxation. Un moment de bien-être physique et mental. .
la maison des parents lieu ressources parentalité Maison médicale Courson-les-Carrières 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 98 91 28 s.pinon@cc-puisayeforterre.fr
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English : Bain sonore
L’événement Bain sonore Courson-les-Carrières a été mis à jour le 2026-04-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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