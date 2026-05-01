Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Yoga du rire Courson-les-Carrières

Yoga du rire Courson-les-Carrières vendredi 29 mai 2026.

Adresse : centre de loisirs de courson les carrières

Ville : 89560 Courson-les-Carrières

Département : Yonne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Courson-les-Carrières

Yoga du rire

centre de loisirs de courson les carrières Courson-les-Carrières Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 19:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Un atelier de yoga du rire pour les parents, un atelier de la joie pour les enfants, un temps pour tous pour découvrir les pouvoirs et les bienfaits du rire.   .

centre de loisirs de courson les carrières Courson-les-Carrières 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 98 91 28  n.bressolles@cc-puisayeforterre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yoga du rire

L’événement Yoga du rire Courson-les-Carrières a été mis à jour le 2026-04-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

À voir aussi à Courson-les-Carrières (Yonne)