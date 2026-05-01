Courson-les-Carrières

Yoga du rire

centre de loisirs de courson les carrières Courson-les-Carrières Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 19:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Un atelier de yoga du rire pour les parents, un atelier de la joie pour les enfants, un temps pour tous pour découvrir les pouvoirs et les bienfaits du rire. .

centre de loisirs de courson les carrières Courson-les-Carrières 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 98 91 28 n.bressolles@cc-puisayeforterre.fr

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English : Yoga du rire

L’événement Yoga du rire Courson-les-Carrières a été mis à jour le 2026-04-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !