Yoga du rire Courson-les-Carrières
Yoga du rire Courson-les-Carrières vendredi 29 mai 2026.
Courson-les-Carrières
Yoga du rire
centre de loisirs de courson les carrières Courson-les-Carrières Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 19:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Un atelier de yoga du rire pour les parents, un atelier de la joie pour les enfants, un temps pour tous pour découvrir les pouvoirs et les bienfaits du rire. .
centre de loisirs de courson les carrières Courson-les-Carrières 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 98 91 28 n.bressolles@cc-puisayeforterre.fr
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English : Yoga du rire
L’événement Yoga du rire Courson-les-Carrières a été mis à jour le 2026-04-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !