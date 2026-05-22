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Feu d’artifice Courson-les-Carrières

Feu d’artifice Courson-les-Carrières mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Stade municipal

Ville : 89560 Courson-les-Carrières

Département : Yonne

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif :

Courson-les-Carrières

Feu d’artifice

Stade municipal Courson-les-Carrières Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Animation musique, restauration et buvette sur place.
21 h retraite aux flambeaux .
23h Feu d’artifice.   .

Stade municipal Courson-les-Carrières 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 51 69  mairie.coursonlescarrieres@wanadoo.fr

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English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Courson-les-Carrières a été mis à jour le 2026-05-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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