Courson-les-Carrières

Feu d’artifice

Stade municipal Courson-les-Carrières Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Animation musique, restauration et buvette sur place.

21 h retraite aux flambeaux .

23h Feu d’artifice. .

Stade municipal Courson-les-Carrières 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 51 69 mairie.coursonlescarrieres@wanadoo.fr

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English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Courson-les-Carrières a été mis à jour le 2026-05-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !