Feu d’artifice Courson-les-Carrières
Feu d’artifice Courson-les-Carrières mardi 14 juillet 2026.
Courson-les-Carrières
Feu d’artifice
Stade municipal Courson-les-Carrières Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Animation musique, restauration et buvette sur place.
21 h retraite aux flambeaux .
23h Feu d’artifice. .
Stade municipal Courson-les-Carrières 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 51 69 mairie.coursonlescarrieres@wanadoo.fr
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English : Feu d’artifice
L’événement Feu d’artifice Courson-les-Carrières a été mis à jour le 2026-05-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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