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Vacansport Courson-les-Carrières Courson-les-Carrières

Vacansport Courson-les-Carrières Courson-les-Carrières lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Gymnase

Ville : 89560 Courson-les-Carrières

Département : Yonne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Courson-les-Carrières

Vacansport Courson-les-Carrières

Gymnase Courson-les-Carrières Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-17 17:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Activités sportives gratuites pour les 6-15 ans encadrées par des éducateurs professionnels. Sur réservation.   .

Gymnase Courson-les-Carrières 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 50 58 15  vacansport@sport-tremplin-puisayeforterre.fr

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English : Vacansport Courson-les-Carrières

L’événement Vacansport Courson-les-Carrières Courson-les-Carrières a été mis à jour le 2026-06-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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