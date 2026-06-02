Bains de Forêt Audierne
Bains de Forêt Audierne lundi 10 août 2026.
Audierne
Bains de Forêt
Bois de Suguensou Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
À l’écoute des arbres
Au cœur du Bois de Suguensou, offrez-vous une parenthèse hors du temps pour ralentir et vous reconnecter à vos sensations.
Cette expérience guidée invite à explorer la rencontre avec les arbres de manière progressive d’abord à distance, puis en s’approchant doucement de leurs troncs. À travers une écoute attentive du corps et une perception subtile du mouvement énergétique, chacun est amené à vivre un dialogue silencieux avec le vivant.
Surprenante au début, cette approche devient rapidement un moment profond d’ancrage et de présence, où l’on passe du faire à l’ être .
Informations particulières
– Tout public à partir de 11 ans
– Prévoir une tenue adaptée permettant d’aller hors des sentiers
Les lundis matins à 9h.
Réservation possible auprès de l’Office de Tourisme d’Audierne ou par téléphone. .
Bois de Suguensou Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 31 68 28 72
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English :
L’événement Bains de Forêt Audierne a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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