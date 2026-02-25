Baionan kantuz Bayonne

Baionan kantuz

Ce 28 février, quatrième samedi du mois ne faillira pas à la règle qu’applique strictement la Tuntuna en organisant Baionan Kantuz infailliblement.

Avec comme chaque fois une nouvelle chanson puisée dans ce tonneau des Danaïdes qu’est la chanson populaire basque. Et la pêche a rapporté San Martin azken larrosa , l’adaptation faite par Xabier Lete du titre Saturne de Brassens et qui convient au mieux aux adeptes les plus assidus de Baionan Kantuz en ce mois de St Valentin. Pour rappeler que le mois de février est celui du carnaval, sera entonné le chant Trapu zaharrak d’Iparraguire, et dans un autre registre Zurekin Batera d’En Tol Sarmiento qui ouvrit les Fêtes 2025. Le reste du programme est à retrouver sur les sites www.facebook/baionan-kantuz et www.baionan-kantuz.eus. A samedi 11h au Musée Basque (repli école Albert 1er en cas de pluie). .

