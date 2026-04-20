Baka’s Identity / Présentation de Mathieu Escribe, Le Cratère, Toulouse

Baka’s Identity / Présentation de Mathieu Escribe Samedi 2 mai, 21h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T21:00:00+02:00 – 2026-05-02T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T21:00:00+02:00 – 2026-05-02T23:00:00+02:00

Baka’s Identity / de Koto Nagata / 2h10 / Japon / Avec Takumi Kitamura, Yûta Hayashi, Mizuki Yamashita

Synopsis : Deux jeunes de milieux défavorisés, impliqués dans le monde de la pègre cherche à laisser leur vie criminelle derrière eux avec l’aide de leur mentor.

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/baka-s-identity »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRSGWVA#showsession?id=emsx001100017760&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse