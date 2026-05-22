Bal à la Friche Oloron-Sainte-Marie
Bal à la Friche Oloron-Sainte-Marie dimanche 31 mai 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Bal à la Friche
5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31 20:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Venez guincher et vous enjailler à La Friche!
Au programme
16h Initiation danses trad et swing avec Séverine, Eldo et Delphine.
17h Bal trad avec TradEMIHBera.
19h Soupe et tartines bio locales de l’amitié.
De plus un coin enfant avec des jeux sera animé par des jeunes.
Ce bal est organisé par Les Trad’Queens, en partenariat avec le Collectif Miam et Les Ami.es de la Friche.
Une buvette ainsi qu’une petite restauration seront à disposition. .
5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 02 77 81
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English : Bal à la Friche
L’événement Bal à la Friche Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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