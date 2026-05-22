Oloron-Sainte-Marie

Bal à la Friche

5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31 20:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez guincher et vous enjailler à La Friche!

Au programme

16h Initiation danses trad et swing avec Séverine, Eldo et Delphine.

17h Bal trad avec TradEMIHBera.

19h Soupe et tartines bio locales de l’amitié.

De plus un coin enfant avec des jeux sera animé par des jeunes.

Ce bal est organisé par Les Trad’Queens, en partenariat avec le Collectif Miam et Les Ami.es de la Friche.

Une buvette ainsi qu’une petite restauration seront à disposition. .

5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 02 77 81

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English : Bal à la Friche

L’événement Bal à la Friche Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn