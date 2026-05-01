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Bal à papa Bélus

Bal à papa Bélus

Bal à papa Bélus jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Salle polyvalente Maurice Dufau

Ville : 40300 Bélus

Département : Landes

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 8 8 Tarif de base plein tarif

Bélus

Bal à papa

Salle polyvalente Maurice Dufau Bélus Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-14 19:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Le 14 mai, on remet ça ! Grand bal avec l’orchestre Ritournelle, dans la nouvelle salle Maurice Dufau, avec bar et pâtisseries, sans oublier la bourriche.
On vous attend nombreux pour un après-midi festif.
Le 14 mai, on remet ça ! Grand bal avec l’orchestre Ritournelle, dans la nouvelle salle Maurice Dufau, avec bar et pâtisseries, sans oublier la bourriche.
On vous attend nombreux pour un après-midi festif.   .

Salle polyvalente Maurice Dufau Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 30 57 22 

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English : Bal à papa

On May 14, it’s that time again! A grand ball with the Ritournelle orchestra, in the new Maurice Dufau hall, with bar and pastries, not forgetting the bourriche .
We look forward to seeing many of you there for a festive afternoon.

L’événement Bal à papa Bélus a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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