Bal à papa Bélus
Bal à papa Bélus jeudi 14 mai 2026.
Bélus
Bal à papa
Salle polyvalente Maurice Dufau Bélus Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-14 19:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Le 14 mai, on remet ça ! Grand bal avec l’orchestre Ritournelle, dans la nouvelle salle Maurice Dufau, avec bar et pâtisseries, sans oublier la bourriche.
On vous attend nombreux pour un après-midi festif.
Le 14 mai, on remet ça ! Grand bal avec l’orchestre Ritournelle, dans la nouvelle salle Maurice Dufau, avec bar et pâtisseries, sans oublier la bourriche.
On vous attend nombreux pour un après-midi festif. .
Salle polyvalente Maurice Dufau Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 30 57 22
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English : Bal à papa
On May 14, it’s that time again! A grand ball with the Ritournelle orchestra, in the new Maurice Dufau hall, with bar and pastries, not forgetting the bourriche .
We look forward to seeing many of you there for a festive afternoon.
L’événement Bal à papa Bélus a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Pays d’Orthe et Arrigans