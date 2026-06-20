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BAL A RETERRE Reterre

BAL A RETERRE Reterre

BAL A RETERRE Reterre dimanche 5 juillet 2026.

Adresse
23110
Ville
23110 Reterre
Département
Creuse
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
23:00:00
Tarif

Reterre

BAL A RETERRE

23110 Reterre Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 23:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Bal à Reterre à partir de 23h   .

23110 Reterre 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine   cdfreterre@yahoo.fr

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English : BAL A RETERRE

L’événement BAL A RETERRE Reterre a été mis à jour le 2026-06-20 par Marche et Combraille en Aquitaine

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