Bal Afro-Latino – Soirée dansante tropical vibes Live & DJs ! Ligne 13 – Salle de concerts Saint-Denis
Bal Afro-Latino – Soirée dansante tropical vibes Live & DJs ! Ligne 13 – Salle de concerts Saint-Denis vendredi 26 juin 2026.
Bal Afro-Latino – Soirée dansante tropical vibes Live & DJs ! Ligne 13 – Salle de concerts Saint-Denis Vendredi 26 juin, 20h00
Le vendredi 26 juin, le BAL TROPICAL DE PANAME vous invite à une grande soirée dansante aux couleurs de l’Afrique, des Caraïbes et de l’Amérique Latine à Saint-Denis !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-26T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-26T23:59:00.000+02:00
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Ligne 13 – Salle de concerts 12 place de la Résistance et de la Déportation, 93200, Saint-Denis Saint-Denis
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