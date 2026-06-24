Bal Afro-Latino – Soirée dansante tropical vibes Live & DJs ! Ligne 13 – Salle de concerts Saint-Denis vendredi 26 juin 2026.

Bal Afro-Latino – Soirée dansante tropical vibes Live & DJs ! Ligne 13 – Salle de concerts Saint-Denis Vendredi 26 juin, 20h00

Le vendredi 26 juin, le BAL TROPICAL DE PANAME vous invite à une grande soirée dansante aux couleurs de l’Afrique, des Caraïbes et de l’Amérique Latine à Saint-Denis !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T23:59:00.000+02:00

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Ligne 13 – Salle de concerts 12 place de la Résistance et de la Déportation, 93200, Saint-Denis Saint-Denis



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