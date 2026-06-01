Concert de flûte à bec des élèves du CMA6 Médiathèque Centre-Ville Saint-Denis mardi 30 juin 2026.

Venez fêter l’été au son de la flûte à bec ! De la Renaissance à la musique irlandaise, baroque, romantique et populaire du XXème siècle, les élèves du conservatoire Jean-Philippe Rameau et leur quinzaine de flûtes vous invitent au concert.

Venez écouter les élèves hors les murs, pour un concert inédit !

Le mardi 30 juin 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Entrée libre selon les places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-30T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-30T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-30T18:30:00+02:00_2026-06-30T20:00:00+02:00

Médiathèque Centre-Ville 4 place de la Légion d’Honneur 93200 Saint-Denis

https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR



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