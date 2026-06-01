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Concert de flûte à bec des élèves du CMA6 Médiathèque Centre-Ville Saint-Denis

Concert de flûte à bec des élèves du CMA6 Médiathèque Centre-Ville Saint-Denis

Concert de flûte à bec des élèves du CMA6 Médiathèque Centre-Ville Saint-Denis mardi 30 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Centre-Ville

Adresse : 4 place de la Légion d'Honneur

Ville : 93200 Saint-Denis

Département : Paris

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre selon les places disponibles.</p>

Venez fêter l’été au son de la flûte à bec ! De la Renaissance à la musique irlandaise, baroque, romantique et populaire du XXème siècle, les élèves du conservatoire Jean-Philippe Rameau et leur quinzaine de flûtes vous invitent au concert.

Venez écouter les élèves hors les murs, pour un concert inédit !
Le mardi 30 juin 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit

Entrée libre selon les places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-30T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-30T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-30T18:30:00+02:00_2026-06-30T20:00:00+02:00

Médiathèque Centre-Ville 4 place de la Légion d’Honneur  93200 Saint-Denis
https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR


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