Cosmopoles, de l’aurore au zénith, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

Cosmopoles, de l’aurore au zénith Mardi 23 juin, 20h30 Basilique cathédrale Saint-Denis Seine-Saint-Denis

À partir de 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T20:30:00+02:00 – 2026-06-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T20:30:00+02:00 – 2026-06-23T22:00:00+02:00

Cosmopoles, de l’aurore au zénith invite le public à une véritable odyssée musicale, un voyage immersif à travers les cultures de la Méditerranée. Ce programme orchestral mêle des œuvres musicales des cultures méditerranéennes issues du grand répertoire, de mélodies traditionnelles et populaires ainsi que de la création contemporaine, le tout porté par la puissance de l’orchestre symphonique.

Ce concert de clôture mettra en lumière la Saison Méditerranée 2026 portée par l’Institut Français et créera la passerelle entre le Festival de Saint-Denis et le Festival Métis Plaine Commune qui débutera quelques jours plus tard.

L’orchestre Divertimento, figure incontournable du territoire et des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, est dirigé par Zahia Ziouani dont le parcours a été porté à l’écran en 2023 dans le biopic Divertimento. Ensemble, ils développent une ligne artistique singulière et engagée et sont à l’origine de nombreux projets favorisant l’accès à la culture pour le plus grand nombre.

Basilique cathédrale Saint-Denis 1, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]

Divertimento, Zahia Ziouani Festival de Saint-Denis Basilique

© Bruno Moussier – Patrick Fouque