Cosmopoles, de l’aurore au zénith, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis
Cosmopoles, de l’aurore au zénith, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis mardi 23 juin 2026.
Cosmopoles, de l’aurore au zénith Mardi 23 juin, 20h30 Basilique cathédrale Saint-Denis Seine-Saint-Denis
À partir de 13€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T20:30:00+02:00 – 2026-06-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T20:30:00+02:00 – 2026-06-23T22:00:00+02:00
Cosmopoles, de l’aurore au zénith invite le public à une véritable odyssée musicale, un voyage immersif à travers les cultures de la Méditerranée. Ce programme orchestral mêle des œuvres musicales des cultures méditerranéennes issues du grand répertoire, de mélodies traditionnelles et populaires ainsi que de la création contemporaine, le tout porté par la puissance de l’orchestre symphonique.
Ce concert de clôture mettra en lumière la Saison Méditerranée 2026 portée par l’Institut Français et créera la passerelle entre le Festival de Saint-Denis et le Festival Métis Plaine Commune qui débutera quelques jours plus tard.
L’orchestre Divertimento, figure incontournable du territoire et des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, est dirigé par Zahia Ziouani dont le parcours a été porté à l’écran en 2023 dans le biopic Divertimento. Ensemble, ils développent une ligne artistique singulière et engagée et sont à l’origine de nombreux projets favorisant l’accès à la culture pour le plus grand nombre.
Basilique cathédrale Saint-Denis 1, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]
Divertimento, Zahia Ziouani Festival de Saint-Denis Basilique
© Bruno Moussier – Patrick Fouque
À voir aussi à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
- Lao Vanglao / Lyane-Kabar – Fonnkèr Moun-la, TÉAT Champ Fleuri, Saint-Denis 14 avril 2026
- Concert Sofiane Pamart Stade de France Saint-Denis 17 avril 2026
- Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, L’Ecran, Saint-Denis 18 avril 2026
- Concert SCH Stade de France Saint-Denis 24 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Conseil Départemental de La Réunion, Saint-Denis 1 mai 2026