Voyage Voyage Festival (Free Open Air) Bassin de la Maltournée Saint-Denis

Le Barboteur, Vénus Club & Friendsome Records présentent Voyage Voyage, festival itinérant entre Paris & la Seine-Saint-Denis.

Après avoir fait vibrer les canaux entre Bobigny & Pantin lors d’une première escale printanière, Voyage Voyage poursuit son périple en juillet & jette l’ancre à Saint-Denis pour trois jours de festivités gratuites & accessibles à tous·tes au bord de l’eau.

Du 3 au 5 juillet, notre péniche préférée accoste une nouvelle fois au Bassin de la Maltournée pour transformer les berges en terrain de jeu à ciel ouvert. Au programme : deux scènes avec DJ sets & concerts live, un village pour des moments de détente, des activités, un marché, des ateliers créatifs & des expériences à partager.

Pendant trois jours, le Bassin de la Maltournée se métamorphose en escale festive où se mêlent musique, flânerie, sport, création & convivialité. Entre découvertes musicales, activités en plein air & couchers de soleil sur l’eau, Voyage Voyage célèbre les cultures qui nous rassemblent & les croisements artistiques qui nous font vibrer.

Une invitation à prendre le large sans quitter la ville, à découvrir de nouveaux horizons sonores & à profiter ensemble d’un week-end d’été festif, inclusif, gratuit & ouvert à toutes & tous.

Prêt·e·s à embarquer ? Cap sur Saint-Denis du 3 au 5 juillet ⚓

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PROGRAMMATION — A to Z

Abdul & the Gang

Ams B2B Didi Han

Arabian Panther B2B Kasbah

CLEO 2.5.A.7

Clo

FIP Squad

Geneva

GRiNCH (Live)

Jean Goisse

Machwap

Maïa

Nordust

Olkan & la Vipère Rouge (Live)

Qwen & Codax (Live)

Rythme Brisé

Sainte Exp B2B Laurage

Sorun B2B La Chikh

Tales & Ahlam (Live)

Tungstène Crew

Vickies B2B Michel D.

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ACTIVITÉS

Programmation à venir

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INFOS & ACCÈS

Vendredi 3, samedi 4 & dimanche 5 juillet

Le Barboteur

Bassin de la Maltournée – Saint-Denis

Ⓜ️ Métro 13 – Saint-Denis Porte de Paris (2 min à pied)

Entrée libre & gratuite, accessible aux personnes à mobilité réduite

Bar & restauration sur place

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SAFER SPACE

Nous souhaitons offrir à nos publics un espace bienveillant dans lequel chacun·e peut s’exprimer librement à travers sa danse, son style & son univers.

Nous appliquons une politique de tolérance zéro envers les violences sexistes & sexuelles ainsi que tout comportement ou propos discriminatoire.

Un stand Safer Space sera présent sur place durant toute la durée du festival.

Pour une fête libre, inclusive & respectueuse :

• Fais attention à l’espace que tu occupes sur le dancefloor.

• Veillons les un·es sur les autres.

• Respecte le consentement de chacun·e, pour tout, tout le temps.

• Ne touche personne sans son consentement.

• Aucun propos ou comportement discriminatoire ne sera toléré.

❌ Racisme

❌ Sexisme

❌ LGBTQIAPHOBIES

❌ Grossophobie

❌ Validisme

❌ Âgisme

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Graphisme : Emile Sacré (Agence Bakélite — BKLT)

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Événement organisé en partenariat avec Saint-Denis, Plaine Commune, l’Été du Canal & IRIS.

Le Barboteur, Vénus Club & Friendsome Records présentent Voyage Voyage, festival itinérant entre Paris & la Seine-Saint-Denis. Après avoir fait vibrer les canaux entre Bobigny & Pantin lors d’une première escale printanière, Voyage Voyage poursuit son périple en juillet & jette l’ancre à Saint-Denis pour trois jours de festivités gratuites & accessibles à tous·tes au bord de l’eau.

Le vendredi 03 juillet 2026

de 17h00 à 01h00

Le dimanche 05 juillet 2026

de 15h00 à 22h00

Le samedi 04 juillet 2026

de 15h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-06T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T17:00:00+02:00_2026-07-03T01:00:00+02:00;2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T01:00:00+02:00;2026-07-05T15:00:00+02:00_2026-07-05T22:00:00+02:00

Bassin de la Maltournée Bassin de la Maltournée 93066 Saint-Denis

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