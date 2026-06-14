Voyage Voyage Festival (Free Open Air) Bassin de la Maltournée Saint-Denis
Voyage Voyage Festival (Free Open Air) Bassin de la Maltournée Saint-Denis vendredi 3 juillet 2026.
Le Barboteur, Vénus Club & Friendsome Records présentent Voyage Voyage, festival itinérant entre Paris & la Seine-Saint-Denis.
Après avoir fait vibrer les canaux entre Bobigny & Pantin lors d’une première escale printanière, Voyage Voyage poursuit son périple en juillet & jette l’ancre à Saint-Denis pour trois jours de festivités gratuites & accessibles à tous·tes au bord de l’eau.
Du 3 au 5 juillet, notre péniche préférée accoste une nouvelle fois au Bassin de la Maltournée pour transformer les berges en terrain de jeu à ciel ouvert. Au programme : deux scènes avec DJ sets & concerts live, un village pour des moments de détente, des activités, un marché, des ateliers créatifs & des expériences à partager.
Pendant trois jours, le Bassin de la Maltournée se métamorphose en escale festive où se mêlent musique, flânerie, sport, création & convivialité. Entre découvertes musicales, activités en plein air & couchers de soleil sur l’eau, Voyage Voyage célèbre les cultures qui nous rassemblent & les croisements artistiques qui nous font vibrer.
Une invitation à prendre le large sans quitter la ville, à découvrir de nouveaux horizons sonores & à profiter ensemble d’un week-end d’été festif, inclusif, gratuit & ouvert à toutes & tous.
Prêt·e·s à embarquer ? Cap sur Saint-Denis du 3 au 5 juillet ⚓
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PROGRAMMATION — A to Z
Abdul & the Gang
Ams B2B Didi Han
Arabian Panther B2B Kasbah
CLEO 2.5.A.7
Clo
FIP Squad
Geneva
GRiNCH (Live)
Jean Goisse
Machwap
Maïa
Nordust
Olkan & la Vipère Rouge (Live)
Qwen & Codax (Live)
Rythme Brisé
Sainte Exp B2B Laurage
Sorun B2B La Chikh
Tales & Ahlam (Live)
Tungstène Crew
Vickies B2B Michel D.
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ACTIVITÉS
Programmation à venir
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INFOS & ACCÈS
Vendredi 3, samedi 4 & dimanche 5 juillet
Le Barboteur
Bassin de la Maltournée – Saint-Denis
Ⓜ️ Métro 13 – Saint-Denis Porte de Paris (2 min à pied)
Entrée libre & gratuite, accessible aux personnes à mobilité réduite
Bar & restauration sur place
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SAFER SPACE
Nous souhaitons offrir à nos publics un espace bienveillant dans lequel chacun·e peut s’exprimer librement à travers sa danse, son style & son univers.
Nous appliquons une politique de tolérance zéro envers les violences sexistes & sexuelles ainsi que tout comportement ou propos discriminatoire.
Un stand Safer Space sera présent sur place durant toute la durée du festival.
Pour une fête libre, inclusive & respectueuse :
• Fais attention à l’espace que tu occupes sur le dancefloor.
• Veillons les un·es sur les autres.
• Respecte le consentement de chacun·e, pour tout, tout le temps.
• Ne touche personne sans son consentement.
• Aucun propos ou comportement discriminatoire ne sera toléré.
❌ Racisme
❌ Sexisme
❌ LGBTQIAPHOBIES
❌ Grossophobie
❌ Validisme
❌ Âgisme
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Graphisme : Emile Sacré (Agence Bakélite — BKLT)
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Événement organisé en partenariat avec Saint-Denis, Plaine Commune, l’Été du Canal & IRIS.
Le Barboteur, Vénus Club & Friendsome Records présentent Voyage Voyage, festival itinérant entre Paris & la Seine-Saint-Denis. Après avoir fait vibrer les canaux entre Bobigny & Pantin lors d’une première escale printanière, Voyage Voyage poursuit son périple en juillet & jette l’ancre à Saint-Denis pour trois jours de festivités gratuites & accessibles à tous·tes au bord de l’eau.
Le vendredi 03 juillet 2026
de 17h00 à 01h00
Le dimanche 05 juillet 2026
de 15h00 à 22h00
Le samedi 04 juillet 2026
de 15h00 à 01h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T20:00:00+02:00
fin : 2026-07-06T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T17:00:00+02:00_2026-07-03T01:00:00+02:00;2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T01:00:00+02:00;2026-07-05T15:00:00+02:00_2026-07-05T22:00:00+02:00
Bassin de la Maltournée Bassin de la Maltournée 93066 Saint-Denis
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