Bébé-Eurêka, Maison d’éducation de la Légion d’honneur, Saint-Denis

Bébé-Eurêka Dimanche 14 juin, 10h30, 11h30 Maison d’éducation de la Légion d’honneur Seine-Saint-Denis

À partir de 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

C’est une petite histoire de rêves scientifiques que Les Lunaisiens proposent de raconter en chansons. Tout partira d’un cri de joie : « Eurêka ». De ce plaisir d’apprendre pour comprendre et d’aller encore plus loin : un rêve scientifique qui se transforme en poésie. Les deux sont finalement très proches, surtout quand on le chante. Car la musique est une science qui fait rêver…

À partir d’une encyclopédie en pop-ups, créée par Damien Schoëvaërt-Brossault, les Lunaisiens rendent accessibles aux plus petits cette joie d’inventer et de découvrir.

Maison d’éducation de la Légion d’honneur 5, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]

Les Lunaisiens, Arnaud Marzorati

© Edouard Niqueux