Récital Fatma Saïd, Maison d’éducation de la Légion d’honneur, Saint-Denis

Récital Fatma Saïd Dimanche 14 juin, 17h00 Maison d’éducation de la Légion d’honneur Seine-Saint-Denis

À partir de 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Soprano égyptienne formée à la Hanns Eisler Hochschule de Berlin et à l’Académie de la Scala, Fatma Saïd se distingue par son art de tisser un dialogue intime entre le répertoire classique occidental et les couleurs musicales du Moyen-Orient. Lauréate de nombreux prix internationaux, elle s’est produite sur les plus grandes scènes du monde : Scala de Milan, BBC Proms de Londres, Concertgebow d’Amsterdam… et également au concert de Paris 2020.

Le pianiste Joseph Middleton s’est fait spécialiste de l’accompagnement de chanteurs et de musique de chambre. Il a été récompensé pour cet engagement en devenant en 2017 le premier accompagnateur à recevoir un Young Artist Award de la Royal Philharmonic Society.

Maison d’éducation de la Légion d’honneur 5, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]

Fatma Saïd, Joseph Middleton

© Simon Fowler – Sussie Ahlburg