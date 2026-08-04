Bal au Roseau Place François Recaborde Pau

Informations pratiques

Pau

Bal au Roseau

Place François Recaborde Fronton du Hédas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Les anches (cornemuses, hautbois, sonarels) sonnent, les flûtes chantent et les claquoirs mènent la voix ! On danse le bal au mirliton comme des victimes possédées de Pan ou tout autre Faune expert en danse traditionnelle et festive. Leca l’espiula e lhèva la cama, lo son de la canavèra que hica lo huec !

En clôture d’un séminaire co-organisé par CERC et le CIRDOC-Institut Occitan de Cultura autour des instruments traditionnels à anches simples, nous proposons une fin de journée en musique avec un Bal au Roseau où les participant.es au séminaire, joueur.euses de sonarels, albokas et hautbois, pourront faire danser le public et compléter la théorie par la pratique ! .

Place François Recaborde Fronton du Hédas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 92 61 49 contact@cerc-creacion.org

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English : Bal au Roseau

L’événement Bal au Roseau Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau