BAL BRÉSILIEN FORRÓ RIVIÈRE ET FEIJOADA Aniane
vendredi 31 juillet 2026 · Aniane
Informations pratiques
Aniane
BAL BRÉSILIEN FORRÓ RIVIÈRE ET FEIJOADA
Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Venez vivre une soirée aux couleurs du Brésil dans un cadre exceptionnel, au bord de l’Hérault, à La Table du Pont-du-Diable !
Bal Brésilien Forró Rivière & Feijoada
Vendredi 31 juillet, venez vivre une soirée aux couleurs du Brésil dans un cadre exceptionnel, au bord de l’Hérault, à La Table du Pont-du-Diable !
Au programme
20h Cours de Forró Roots évolutif avec Rémi
Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez revoir les bases, ce cours est fait pour vous !
21h Bal Forró & DJ Set
Une soirée conviviale, festive et ouverte à tous, pour danser sous les guirlandes, au bord de la rivière.
Offre spéciale restauration
Savourez la délicieuse assiette de Feijoada du Chef Fredo à seulement 15 €.
Caïpirinha offerte pour toute réservation de votre repas !
Bar • Restauration • Rivière… tous les ingrédients sont réunis pour une magnifique soirée d’été !
Pensez à réserver ! .
Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 34 11 82 27
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English : BAL BRÉSILIEN FORRÓ RIVIÈRE ET FEIJOADA
Come experience an evening filled with the colors of Brazil in an exceptional setting on the banks of the Hérault River at La Table du Pont-du-Diable!
L’événement BAL BRÉSILIEN FORRÓ RIVIÈRE ET FEIJOADA Aniane a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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