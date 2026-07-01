Informations pratiques

Aniane

BAL BRÉSILIEN FORRÓ RIVIÈRE ET FEIJOADA

Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Venez vivre une soirée aux couleurs du Brésil dans un cadre exceptionnel, au bord de l’Hérault, à La Table du Pont-du-Diable !

Bal Brésilien Forró Rivière & Feijoada

Vendredi 31 juillet, venez vivre une soirée aux couleurs du Brésil dans un cadre exceptionnel, au bord de l’Hérault, à La Table du Pont-du-Diable !

Au programme

20h Cours de Forró Roots évolutif avec Rémi

Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez revoir les bases, ce cours est fait pour vous !

21h Bal Forró & DJ Set

Une soirée conviviale, festive et ouverte à tous, pour danser sous les guirlandes, au bord de la rivière.

Offre spéciale restauration

Savourez la délicieuse assiette de Feijoada du Chef Fredo à seulement 15 €.

Caïpirinha offerte pour toute réservation de votre repas !

Bar • Restauration • Rivière… tous les ingrédients sont réunis pour une magnifique soirée d’été !

Pensez à réserver ! .

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 34 11 82 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BAL BRÉSILIEN FORRÓ RIVIÈRE ET FEIJOADA

Come experience an evening filled with the colors of Brazil in an exceptional setting on the banks of the Hérault River at La Table du Pont-du-Diable!

L’événement BAL BRÉSILIEN FORRÓ RIVIÈRE ET FEIJOADA Aniane a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT