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AGENDA · Aniane

L’APÉRAL MUZIKAL SAINT-ANDRÉ DE SANGONIS Aniane

jeudi 30 juillet 2026 · Aniane

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Adresse
Cours de la Place
Ville
34725 Aniane
Département
Hérault
Tarif

Aniane

L’APÉRAL MUZIKAL SAINT-ANDRÉ DE SANGONIS

Cours de la Place Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-27

L’Apéral Muzikal vous invite à profiter tous les jeudis avec des concerts, animations théâtrales, marché des créateurs (artistes et artisans), un vigneron local, une buvette avec softs et bières d’une micro brasserie locale, restauration, espace kidz…
L’Apéral Muzikal vous invite à profiter tous les jeudis avec des concerts, animations théâtrales, marché des créateurs (artistes et artisans), un vigneron local, une buvette avec softs et bières d’une micro brasserie locale, restauration, espace kidz…   .

Cours de la Place Aniane 34725 Hérault Occitanie  

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English : L’APÉRAL MUZIKAL SAINT-ANDRÉ DE SANGONIS

For the very first time in Saint-André-de-Sangonis, Apéral Muzikal sets up shop on the Place de l’Hôtel de Ville?

L’événement L’APÉRAL MUZIKAL SAINT-ANDRÉ DE SANGONIS Aniane a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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