L’APÉRAL MUZIKAL SAINT-ANDRÉ DE SANGONIS Aniane
jeudi 30 juillet 2026 · Aniane
Informations pratiques
Aniane
L’APÉRAL MUZIKAL SAINT-ANDRÉ DE SANGONIS
Cours de la Place Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-27
L’Apéral Muzikal vous invite à profiter tous les jeudis avec des concerts, animations théâtrales, marché des créateurs (artistes et artisans), un vigneron local, une buvette avec softs et bières d’une micro brasserie locale, restauration, espace kidz…
L’Apéral Muzikal vous invite à profiter tous les jeudis avec des concerts, animations théâtrales, marché des créateurs (artistes et artisans), un vigneron local, une buvette avec softs et bières d’une micro brasserie locale, restauration, espace kidz… .
Cours de la Place Aniane 34725 Hérault Occitanie
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English : L’APÉRAL MUZIKAL SAINT-ANDRÉ DE SANGONIS
For the very first time in Saint-André-de-Sangonis, Apéral Muzikal sets up shop on the Place de l’Hôtel de Ville?
L’événement L’APÉRAL MUZIKAL SAINT-ANDRÉ DE SANGONIS Aniane a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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